Thierry Neuville kan positieve seizoensstart niet doortrekken en excuseert zich bij zijn team

Thierry Neuville en Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 Coupé WRC) hebben in Portugal hun positieve seizoenstart in het WK rally niet kunnen doortrekken. Het duo ging vrijdag van de baan en moest opgeven. Zondag pakte Neuville wel nog vier WK-punten door in de powerstage de tweede tijd te rijden. “Na de tegenslagen die we dit weekend te verwerken kregen, konden we vandaag niet meer doen”, reageerde Neuville.