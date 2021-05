Federaal parket richt zich tot Jürgen Conings: “Neem contact op met iemand die je vertrouwt”

Zelden of nooit gezien. Federaal procureur Frédéric Van Leeuw heeft zich zondagavond rechtstreeks tot Jürgen Conings gericht. Hij vroeg hem contact op te nemen met iemand die hij vertrouwt.

“De laatste dagen zijn we allemaal heel erg bezig met de zoektocht naar Jürgen Conings. Op korte termijn werd een grote zoektocht opgestart, er werd veel politie, leger en veiligheidsdiensten ingezet. En dit om de veiligheid van eenieder en ook die van Jürgen Conings te garanderen”, zei De Leeuw.

“Er was heel veel manrkacht nodig om dergelijk uitgestrekt gebied te doorzoeken. Tot hier toe zijn er geen slachtoffers gevallen en werd er geen geweld gebruikt. Dat is een goede zaak. Aan Jürgen Conings vragen wij om contact op te nemen met iemand die hij vertrouwt”, vroeg procureur De Leeuw in een korte mededeling die om 19 uur rechtstreeks op alle zenders werd uitgezonden.

