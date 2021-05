Kevin De Bruyne is bij terugkeer weer beslissend, maar beëindigt seizoen net niet als assistkoning

© Pool via REUTERS

Kevin De Bruyne is helemaal terug na zijn spierproblemen. Op de slotspeeldag van de Premier League maakte de Rode Duivel zijn eerste minuten sinds de Champions League-wedstrijd tegen PSG van begin mei. De Bruyne was daarbij weer zoals gewoon dodelijk efficiënt. Een goal en een assist waren zijn deel.

De Bruyne maakte na elf minuten spelen de openingstreffer. Van buiten de zestien schoot hij de openingstreffer op aangeven van Riyad Mahrez onhoudbaar voorbij Everton-doelman Pickford. Goed voor het zesde competitiedoelpunt van KDB.

En De Bruyne maakte van de partij ook gebruiken om zijn andere statistieken wat op te krikken. Want drie minuten later bediende hij Juan Jesus bij de 2-0. Assist nummer 12 alweer voor De Bruyne, als is Harry Kane met dertien beslissende passes wel de verrassende assistkoning van deze Premier League.