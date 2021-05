Nederlandse rapper Lil’ Kleine opgepakt op Ibiza

Lil’ Kleine op ‘Paal op stelten’ in februari vorig jaar. — © Raymond Lemmens

De Nederlandse rapper Lil’ Kleine is in de nacht van zaterdag op zondag na een openingsfeest van hotel Oku in San Antonio op Ibiza gearresteerd door de Spaanse politie. Dat melden bronnen op het party-eiland aan het Nederlandse weekblad Privé, aldus de krant De Telegraaf.