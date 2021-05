Eindelijk weer fans: 350 aanwezigen in Jan Breydel voor topper Club Brugge-Genk

Club Brugge heeft de zeventiende landstitel al op zak, maar moet nog tegen KRC Genk spelen vooraleer het de beker mag ontvangen. Het testevent waarvoor Club Brugge toestemming kreeg, zorgde eindelijk nog eens voor publiek in een Belgisch voetbalstadion.

Volgens de Brugse burgemeester Dirk De fauw waren er eerder 350 aanwezigen in plaats van 500, van wie eerder sprake. “Vooral vrijwilligers, stewards en medewerkers mogen plaatsnemen op de tribune als bedanking voor hun inzet voor de club.”

Na de match tegen KRC Genk zondagavond volgt er een bescheiden spelershulde vanop een podium buiten aan het Jan Breydelstadion. Donderdag barstte het feest na het beslissende gelijkspel tegen Anderlecht al in alle hevigheid los nabij het Jan Breydelstadion. Aan het oefencomplex in Westkapelle werd de spelersbus opgewacht. Enkele Club-spelers en ook trainer Philippe Clement mengden zich zelfs in de menigte.

“Om dit te voorkomen, zal er een kort moment zijn buiten het stadion. De spelers zullen de beker tussen 21.15 en 21.45 uur tonen aan het publiek. Vanop een podium, zonder contact met supporters en mét mondmasker. We hebben duidelijke afspraken gemaakt, nu is het aan alle aanwezigen om zich daaraan te houden.”