Na zijn mooie sprong voorwaarts in de voorbije maanden hoopte Zizou Bergs (ATP 261) op een ticket voor de kwalificaties van Roland Garros. Bergs reisde daarom afgelopen weekend af naar Parijs, maar zijn droom gaat niet in vervulling. Bij de vrouwen trekt Kirsten Flipkens zich terug. Flipper is nog niet hersteld van enkelblessure. Dit is eerste keer sinds lang dat ze Grand Slam moet missen.