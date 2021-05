Na de klopjacht in Nationaal Park: “Schade in valt mee, verstoring broedende vogels niet in te schatten”

De voorbije dagen hebben heel wat legervoertuigen zich een weg gebaand door het Nationaal Park Hoge Kempen (NPHK) in het kader van de zoekactie naar de voortvluchtige en gewapende militair Jürgen Conings, maar het Agentschap Natuur en Bos (ANB) laat zondag weten dat de schade in het park lijkt mee te vallen

“Twee boswachters hebben de site uitgebreid verkend. De schade lijkt mee te vallen. Hier en daar sneuvelde een slagboom of een paaltje. Wat de impact is van de operatie door verstoring van broedende vogels is nu nog onmogelijk in te schatten,” vertelt Jeroen Denaeghel, woordvoerder van ANB.

Aan het Zandloperpad in de Mechelse Heide in het NPHK zijn de bandensporen duidelijk zichtbaar, maar volgens Denaeghel hebben de voertuigen op het eerste gezicht geen zware sporen achtergelaten. Voor de vele wandelaars en fietsers was het zondag een verademing dat de zoekactie afgerond is en dat het omvangrijke natuurgebied opnieuw geopend was.

