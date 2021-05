Onze landgenoot Victor Campenaerts was de sterkste/slimste van een kopgroep van vijftien. Na een duo-aanval van 23 kilometer met Oscar Riesebeek won hij de sprint à deux in Gorizia. Ook Quinten Hermans (vijfde) legde beslag op een dichte ereplaats. Door de opgave van Emanuel Buchmann (6de) schuift Remco Evenepoel in de stand op naar plaats zeven. Nog steeds op 3’52” van leider Egan Bernal.