Dilsen-Stokkem/Maaseik

Zondag rond 1 uur ’s nachts zijn bij de politie Maaslaand bijna tegelijkertijd twee meldingen van verdachte knallen binnengekomen. Net of er een wapen of munitie werd gebruikt. De knallen waren te horen op de Symfonielaan in Lanklaar en het Kleeskensveld in Neeroeteren gehoord. De politie ging ter plaatse maar kon niets verdachts vaststellen. mm