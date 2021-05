Na cocaïnerel op Eurovisiesongfestival: Italiaanse winnaar zal drugstest laten afnemen

Beelden tijdens de puntentelling leken te suggereren dat zanger Damiano drugs gebruikte. En dat zorgde voor veel commotie op sociale media. Maar Måneskin ontkende ten stelligste dat de zanger met zijn neus aan de verdovende middelen zat.

Hij zal zich daarom nu vrijwillig aan een drugstest onderwerpen bij terugkomst in Italië. Dat meldt de European Broadcasting Union (EBU), de organisator van het Eurovisiesongfestival in een officieel statement. “De band had gisteravond zelf al gevraagd om een drugstest te mogen afleggen, maar de EBU kon dat niet onmiddellijk organiseren.” De EBU meldt wel dat ze de beelden nauwgezet onderzoeken en later nog verdere informatie zullen verstrekken.

