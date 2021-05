Tsunami aan grootwarenhuizen koel ontvangen: ”We zijn geen grootstad, we zijn maar Balen”

Balen

Het winkelcentrum van de gemeente Balen krijgt er dit jaar in één klap liefst drie grootwarenhuizen bij. In de Steegstraat komt een Delhaize met in zijn zog nog een Kruidvat en een ICI Paris; in de Vaarstraat vestigen zich binnenkort een Lidl en Jumbo. Hoe meer winkels, hoe meer winkelgenot, zo zou je denken. Toch wordt deze tsunami aan grote ketens niet door iedereen op groot gejuich onthaald. ‘We zijn toch geen grootstad; we zijn nog steeds maar Balen”, zo noteerden we tijdens ons bezoek aan het kruiersdorp.