Een drastisch gewijzigde finale wacht het peloton op pinkstermaandag in de Ronde van Limburg. Met streekrenner Milan Menten verkennen we de nieuwe finalelus van circa 30 kilometer met daarin zes cruciale punten. “Voortdurend vooraan zitten is het devies”, concludeert de 24-jarige Bilzenaar, die zijn zesde plaats uit 2018 wil evenaren.