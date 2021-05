World Cup roeien Luzern: Tim Brys en Niels Van Zandweghe strandden op minder dan twee seconden van medaille

Op de slotdag van de World Cup II in het Zwitserse Luzern mochten vier Belgen de Rotsee op voor een race om het eremetaal. Tim Brys en Niels Van Zandweghe, die over zestig dagen de Belgische kleuren op het olympisch tornooi zullen verdedigen, finishten knap vijfde op amper twee seconden van de Noorse zilveren medaillewinnaars Brun – Strandli. Marlon Colpaert en Tibo Vyvey, onze Europese U23 kampioenen, leverden een sterke eerste wedstrijdhelft af maar moesten daarna het hoofd buigen voor het roeigeweld van de heuse wereldtop. Zij sloten hun eerste World Cup toernooi met een onverhoopte zesde plaats af.

LEES OOK. De beestenarbeid van roeiers Tim Brys en Niels Van Zandweghe: “Wij zijn een beetje sadisten: pijn is fijn”

Het was een uniek beeld op de Rotsee: aan de start van een World Cup finale lagen twee Belgische teams geflankeerd door de top vier van het WK 2019. Van in de eerste meters eisten de Italiaanse vice-wereldkampioenen Ruta-Oppo het initiatief op. Brys en Van Zandweghe kwamen na 500m als vierde door. Colpaert-Vyvey volgden samen met de Ierse wereldkampioenen Mc Carthy-O’Donovan op minder dan één seconde. In de tweede 500m zetten de Ieren orde op zaken. Ze snelden naar de kop van het veld en zouden voor de rest van de finale het World Cupgoud niet meer uit handen geven. Halfweg vielen de twee Belgische teams naar een vijfde en zesde plaats terug, maar hun achterstand bleef met amper één en vier seconden binnen de perken. Voor de jonge Belgen Colpaert en Vyvey ging het in de tweede wedstrijdhelft net iets te snel. Ze moesten de rol lossen en zouden uiteindelijk eervol zesde finishen op minder dan twintig seconden van de vijf andere teams, die er een geweldige slotfase van die finale maakten. De zege van de Ierse wereldkampioenen lag weliswaar vrij snel vast, maar de vier andere teams kwamen boord aan boord voorbij het laatste 500m punt. De Noren Brun-Strandli wonnen uiteindelijk verrassend de sprint om het zilver. De Duitse bronzen WK-medaillewinnaars Rommelmann-Osborne legden ook in deze finale beslag op het brons en de Italiaanse vice-wereldkampioenen Ruta-Oppo grepen voor het eerst naast eremetaal. De drie teams overschreden binnen de halve seconde de eindmeet, Tim Brys en Niels Van Zandweghe strandden na een felle eindsprint op twee seconden van het zilver, lees op minder dan één bootlengte. Voor het Gents-Brugs duo alvast een meer dan geslaagd internationaal wederoptreden, want door het uitvallen van Tim Brys op het EK 2021, was het al van oktober 2020 geleden dat zij nog konden deelnemen aan zo’n toptoernooi . Hun volgende races roeien ze in Tokio. Coach Frans Claes en zijn roeiers weten alvast wat de komende weken de werkpunten worden.

Tristan Vandenbussche, de 20-jarige vice-wereldkampioen van het juniores WK 2019, sloot zijn B-finale in de open skiffklasse af met een puike 5de plaats. Dit betekent een elfde plaats op 25 skiffeurs, voor een U23 belofte, die de tweede jongste deelnemer in het skiffveld was, een opmerkelijk en veelbelovend resultaat. Tristan Vandenbussche en de lichte dubbeltwee Colpaert-Vyvey lijken dus wel klaar voor het WK U23, dat in juli te Racice (Tsjechië) wordt geroeid.

De resultaten.

Lichtgewicht mannen.

Dubbeltwee: A-finale:

1. Mc Carthy – O’Donovan (Ier) 6:15.48

2. Brun - Strandli (Noo) 6:18.27

3. Rommelmann – Osborne (Dui) 6:18.54

4. Ruta – Oppo (Ita) 6:18.66

5. VAN ZANDWEGHE – BRYS (BEL) 6:20.48

6. COLPAERT – VYVEY (BEL) 6:34.34

Seniores mannen.

Skiff: B-finale (7de tot 12de plaats):

1. Stefanos Ntouskos 7:06.64

2. Pilip Pavukou (WRu) 7:09.93

3. Ryuta Arakawa (Jap) 7:11.08

4. Di Mauro Gennaro (Ita) 7:14.66

5. TRISTAN VANDENBUSSCHE (BEL) 7:20.89

6. Ondrej Synek (Tsj) 7:55.37

