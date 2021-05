De vijftiende etappe van de Giro kende een start in mineur. Nauwelijks drie kilometer na de start in het Italiaanse Grado deed er zich een zware valpartij voor op een brug. De renners lagen over de ganse breedte van de weg verspreid waardoor ploegwagens en veiligheidsdiensten niet hun werk konden doen. De koersdirectie besloot de wedstrijd een half uur te neutraliseren.

Drie renners konden na de neutralisatie niet meer starten met als belangrijkste slachtoffer het nummer zes uit de stand, de Duitser Emanuel Buchmann (BORA hansgrohe). Ook Jos van Emden (Jumbo-Visma) en Natnael Berhane (Cofidis) stapten noodgedwongen uit koers. Meerdere renners hadden assistentie nodig. Onder meer Gianni Vermeersch werd door de medische diensten onder handen genomen. Ook Cavagna en Knox (beiden Deceuninck - Quick Step) behoorden tot de slachtoffers maar konden hun weg verder zetten.

Berhane en van Emden moesten de wedstrijd verlaten. — © AFP

De chaos was groot! — © AFP

(gvdl)