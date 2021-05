Aantal coronapatiënten in Limburgse ziekenhuizen op laagste peil in acht maanden

Momenteel liggen er in de Limburgse ziekenhuizen nog 80 patiënten met het coronavirus. Dat is het laagste aantal sinds 19 oktober. Maar op intensieve blijft het aantal mensen met Covid-19 schommelen rond de 35.

Tussen 13 en 19 mei raakten in Limburg 1.107 mensen besmet met het coronavirus. Dat is een kwart minder dan een week eerder. Dat blijkt ook uit het reproductiegetal, dat nu op 0,923 ligt in onze provincie. De pandemie neemt in Limburg momenteel dus iets sneller af dan in de rest van het land, waar het R-getal op 0,971 blijft hangen.

Ook wat de ziekenhuisopnames betreft is er goed nieuws. Momenteel liggen er nog 80 mensen met corona in de Limburgse ziekenhuizen. Twee weken geleden, op 10 mei, was dat nog bijna het dubbele (158). Het aantal mensen dat intensieve zorg nodig heeft, blijft wel zorgen baren. Dat zijn er immers nog altijd 35, zelfs eentje meer dan zaterdag. Zo heeft bijna de helft van de coronapatiënten in de Limburgse ziekenhuizen intensieve zorg nodig. Een week geleden was die verhouding nog één op de drie.

342.344 Limburgers kregen intussen een eerste prik. Dat is 47,6 procent van alle meerderjarigen. Ruim een zesde van de 18-plussers werd ook al een tweede keer gevaccineerd. tj