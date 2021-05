Duizenden inwoners van Congolese stad op de vlucht voor lavastroom

De Congolese regering heeft zaterdagavond de evacuatie van de oostelijke stad Goma bevolen na de uitbarsting van de vulkaan Nyiragongo. Intussen heeft in het oosten het land een stroom lava de luchthaven van Goma bereikt maar is de stroom gestopt in de buitenwijken van de stad. Vijf mensen zijn wel om het leven gekomen in het tumult na de uitbarsting. Zij kwamen om bij ongevallen toen mensen na de uitbarsting wegvluchtten, zo heeft de militaire gouverneur van de regio zondag gezegd.