Bij een spectaculaire actie van het Snelle Responsteam (SRT) van de Antwerpse politie is zaterdagavond een tot de tanden toe gewapend commando onderschept op de Luitenant Lippenslaan in Borgerhout. In de twee wagens die werden klemgereden, zaten vijf verdachten die in het bezit bleken te zijn van twee doorgeladen handvuurwapens én een kalasjnikov.