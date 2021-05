Nafi Thiam legt wedstrijdkalender in aanloop naar Spelen vast

Nafi Thiam tekent maandag present op de T-meeting in het Nederlandse Tilburg. Ze zal er deelnemen aan de 100 meter horden en het verspringen. De olympisch kampioene op de zevenkamp snijdt er de laatste rechte lijn richting Tokio aan.

Thiam liet al eerder weten geen volledige zevenkamp meer in te plannen voor de Spelen. “Mijn coach en ik hebben zorgvuldig nagedacht over onze preolympische training- en competitieplanning en zoals aangegeven besloten we geen volledige zevenkamp voor Tokio af te werken. In plaats daarvan zal ik in de komende zes weken aantreden in verschillende competities om er mijn timing en techniek op punt te stellen”, zegt ze zondag in haar nieuwsbrief.

“Opwarmen doe ik dicht bij huis in Tilburg”, legt Thiam uit. Daarna zal de Naamse, die dit voorjaar de Europese indoortitel op de vijfkamp won, op 1 juni hoogspringen in het Franse Montreuil. “Ik kijk er erg naar uit om mij te meten met Mariya Lasitskene”, klinkt het.

Vervolgens treedt Thiam op 12 juni aan op de Golden Spike in het Nederlandse Leiden waar ze opnieuw de 100m horden en het verspringen afwerkt. Aansluitend “test ze haar lopen” op 21 juni in Nijvel met een 200 meter, om enkele dagen later “de technische nummers” te testen op het BK in Brussel (26 en 27 juni). Wat ze daar precies zal doen, ligt nog niet vast.

“Het is zo jammer dat de meeste van deze competities met een beperkt aantal toeschouwers of zonder publiek zullen doorgaan. Maar dat betekent niet dat ik jullie steun niet voel”, besluit Thiam haar nieuwsbrief. (belga)