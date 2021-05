Antwerpen

Steven Boers, ofwel Stef Bef, zet een stap opzij bij de populaire Antwerpse groep Katastroof. Hij wil niet langer geassocieerd worden met de houding van groepslid Zjuul Krapuul. Die laatste is volgens Steven Boers beland in “een bittere poel van fake news, haat, complottheorieën en trumpisme.” Nu hij ook nog eens sympathie voor de gezochte militair Jürgen Conings uit, is de maat voor Stef Bef echt vol.