Tiktokker lacht met klopjacht op Conings: “Iedereen zoekt Jürgen, enkel Van Ranst niet”

“Iedereen zoekt Jürgen, maar er is niemand die hem ziet.” De video van de tiktokker valt erg in de smaak op het sociale medium. Eerder deze week doken er ook al verschillende memes op over de zoektocht naar Jürgen Conings.

LEES OOK. Jürgen Conings brengt Vlaanderen aan het lachen met talloze memes op social media

MV/AVV