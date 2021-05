Brooklyn, Dallas en Portland starten play-offs NBA met zege

Brooklyn, Dallas en Portland zijn zaterdag foutloos begonnen aan de play-offs in de NBA. Ze wonnen allemaal hun openingsduel van de eerste ronde.

Brooklyn, de nummer twee van de Eastern Conference na Philadelphia, haalde het met 104-93 van Boston. De Big Three van de Nets waren op de afspraak. Kevin Durant tekende voor 32 punten en 12 rebounds. Kyrie Irving was goed voor 29 punten en James Harden voor 21 punten (plus 9 rebounds en 8 assists). Bij de bezoekers scoorde Jayson Tatum 22 punten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Het Sloveense fenomeen Luka Doncic leidde Dallas in de openingsmatch tegen de Los Angeles Clippers naar de overwinning met 31 punten, 11 assists en 10 rebounds (een triple-double). De Mavericks haalden het met 103-113.

Portland ging met de zege lopen bij Denver. De Trail Blazers trokken met 109-123 aan het langste eind. Damian Lillard was met 34 punten en 13 assists cruciaal bij de bezoekers. Ook Nikola Jokic van de Nuggets kwam tot 34 punten. Eerder op de avond zette Milwaukee na een verlenging Miami opzij met 109-107.

(belga)