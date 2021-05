Jimmy spendeerde al duizenden euro’s om eruit te zien als menselijke Ken-pop

Man spendeerde al duizenden euro’s om eruit te zien als menselijke Ken-pop: “En dit is nog maar het begin” — © KameraOne

Jimmy Featherstone heeft een speciaal doel voor ogen. De 22-jarige Engelsman uit Hull spendeerde al meer dan 11.000 euro om er zoveel mogelijk uit te zien als Ken, de tegenhanger van modepop Barbie. Onder meer zijn lippen, wangen en tanden ondergingen al een ingreep. “En dit is nog maar het begin”, stelt hij. “Er gaat veel haat mee gepaard, maar dat deert me niet, aangezien mensen over mij aan het praten zijn. En zo heb ik het graag.”