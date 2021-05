Kwakkelseizoen eindigt met een mirakel: AA Gent mag Europa in na zege bij KV Mechelen

In een heerlijke pot voetbal trokken KV Mechelen en AA Gent vrank en vrij in de aanval. Na een aangename eerste helft ontplofte het beslissende duel helemaal na rust dankzij een listige kopbalgoal van Bezus en even later verdubbelde Tissoudali de Gentse voorsprong. Mechelen reageerde via Kaboré die door Castro-Montes werd aangetikt in de zestien: Druijf zette de elfmeter om. Malinwa trok in de slotfase nog alle registers open maar Gent bleef overeind en gaat zo toch Europa in.