1 op 3 jonge Belgen zal nooit eigen woning kunnen kopen: “Zonder partner kom ik hier niet weg”

De gemiddelde leeftijd waarop een Belg zijn eerste huis koopt, is nu al gestegen tot 42 jaar. Dat blijkt uit een onderzoek van Immotheker Finotheker. In 2007 werden we nog gemiddeld op ons 33ste huiseigenaar. Het mag duidelijk zijn: voor jonge mensen wordt het stilaan onmogelijk om iets te kopen. Een op de drie Belgen tussen 21 en 35 jaar zal zelfs nooit een eigen huisje hebben.