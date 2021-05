De nauwelijks zestienjarige Italiaanse Benedetta Pilato heeft zaterdag op het EK zwemmen in de Hongaarse hoofdstad Boedapest een wereldrecord gezwommen op de 50 meter schoolslag. Ze tikte aan na 29.30 en deed daarmee tien honderdsten beter dan de recordtijd van de Amerikaanse Lilly King, die in 2017 ook werd gezwommen in Boedapest.