LIVE EUROVISIESONGFESTIVAL. Op welke plek eindigt Hooverphonic?

Toeschouwers stromen toe in Rotterdam

Op dit moment komen de toeschouwers toe aan de Rotterdamse Ahoy waar het Eurovisiesongfestival plaatsvindt. Er mogen 3.500 fans binnen, een derde van wat in normale tijden mogelijk was. Zij moeten een negatieve coronatest van minder dan 24 uur kunnen voorleggen. Het Eurovisiesongfestival is zo het eerste massa-evenement in onze contreien sinds de uitbraak van de coronacrisis, veertien maanden geleden.