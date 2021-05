Wijs niet met een beschuldigende vinger naar de bloemenweide in de eigen tuin, de bloeiende berm voor de deur of de natuurtuin van je buur. Onkruid is er altijd en overal. In jouw tuin vinden hun zaadjes een ideale plek om te kiemen. Veeleisend zijn ze trouwens niet. Het minste gaatje is voldoende voor hen.