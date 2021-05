Zorgen over levering beloofde vaccins Johnson & Johnson

Ons land was in de periode april tot juni in totaal zo’n 1,4 miljoen Johnson & Johnson-vaccins beloofd, waar maar 1 inenting van nodig nodig is. Vandaag zijn er daarvan nog maar zo’n 150.000 geleverd, ondanks dat die hard nodig zijn om de snelheid van onze vaccinatiecampagne hoog te houden.

“De vaccins van Johnson & Johnson zijn een bezorgdheid geworden”, zegt nu ook Dirk Ramaekers, het hoofd van de Taskforce Vaccinatiestrategie. Ook voor hem is het – ondanks tal van vergaderingen op Europees niveau – compleet onduidelijk wanneer ons land deze vaccins mag verwachten. “We hebben vandaag geen enkele duidelijkheid over de te verwachten leveringen”, aldus nog Ramaekers.

Menselijke fout

Tegen de achtergrond speelt dat de Amerikaanse en Europese autoriteiten de geneesmiddelenfabrikant extra kwaliteitscontroles oplegden nadat in een Amerikaanse fabriek de ingrediënten van het J&J-vaccin door een menselijke fout vermengd geraakten met die van AstraZeneca. En dat blijkt allemaal veel langer te duren dan aanvankelijk gedacht.

Volgens Ramaekers bleek op een Europese vergadering vrijdag opnieuw dat er nog compleet geen duidelijkheid bestaat over wanneer de Europese landen de J&J-vaccins mogen verwachten.

“Nu woensdag is er op Europees niveau een bijeenkomst waar ook Johnson & Johnson zelf op aanwezig is.” Ramaekers hoopt dan eindelijk meer informatie te krijgen. “We blijven intussen hopen dat dit louter een tijdelijk probleem is”, alus nog Ramaekers.

Forse vertraging

Want zonder de 1,4 miljoen J&J-vaccins – waarvan maar 1 dosis nodig is – dreigt onze vaccinatiecampagne forse vertraging op te lopen. “Voor komende week is het ontbreken van het J&J-vaccin voor onze vaccinatiecampagne nog geen majeur probleem.” Maar vanaf juni moet het Amerikaanse bedrijf echt wel met grote leveringen op de proppen komen, wil de vaccinatiecampagne geen hinder ondervinden. Ook epidemioloog Pierre Van Damme (UZA) beklemtoonde onlangs nog dat de J&J-vaccins “heel belangrijk zijn” voor het welslagen van het Belgische vaccinatieprogramma.

Gelukkig verlopen de leveringen van Pfizer-BioNTech en Moderna wel zoals gepland. Ook zorgenkind AstraZeneca levert de komende weken “de aantal die we verwacht hadden, al zijn dat niet de aantallen die in het begin contractueel waren afgesproken”, aldus nog Ramaekers.

