Remco Evenepoel vond met Monte Zoncolan een klim die hem (nog) niet ligt: “Ik blokkeer altijd wat op zulke steile stroken”

Remco Evenepoel was lekker warm ingepakt bovenop de Zoncolan. — © Maarten Delvaux

Remco Evenepoel liep in de Giro-rit naar de mythische Zoncolan opnieuw wat averij op in het algemeen klassement. Onze jonge landgenoot verloor anderhalve minuut op leider Egan Bernal, maar staat wel nog altijd achtste. Zijn plekje in de top tien wil hij graag vasthouden, maar dat zal hij alleen moeten doen. “Mijn teamgenoten krijgen vanaf nu een vrije rol”, vertelde Evenepoel na de finish.