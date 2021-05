Het was lang wachten tot het vuur aan de lont werd gestoken op de mythische Monte Zoncolan, maar in de slotfase ontbrandde de veertiende rit van de Giro volledig. Voor Remco Evenepoel ging het te snel: onze jonge landgenoot verloor exacte anderhalve minuut op rozetruidrager Egan Bernal. Die pakte opnieuw tijd op alle concurrenten en is dus nog wat steviger leider.