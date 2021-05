Een tot tranen toe bewogen Alberto Contador vierde de ritzege van Lorenzo Fortunato (Eolo-Kometa) op de mythische Monte Zoncolan. De Spaanse ex-Tourwinnaar is immers de oprichter van het team, dat pas in november Fortunato contracteerde en daar meteen de vruchten van plukt in de Giro. Ook Ivan Basso trekt mee aan de touwtjes.