Nationaal Park opnieuw geopend voor publiek

LIVE. Waar is Jürgen Conings? Volg hier de laatste ontwikkelingen

Het Nationaal Park Hoge Kempen is opnieuw open voor publiek. Dat heeft gouverneur Jos Lantmeeters beslist na overleg met het Nationaal Crisiscentrum en het federaal parket. “De intensieve zoekacties in het park zijn afgerond. Het is dan ook niet langer noodzakelijk om het park te sluiten voor het publiek”, klinkt het in een mededeling. “Het opheffingsbesluit gaat meteen in en werd overgemaakt aan de betrokken lokale besturen. Ook Agentschap Natuur en Bos werd op de hoogte gesteld van de beslissing.”

Aan wandelaars in het park wordt gevraagd om verdachte elementen onmiddellijk te melden bij de politie. De gouverneur wenst alle omwonenden te bedanken voor hun begrip en medewerking tijdens de voorbije dagen. desa