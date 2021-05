Evenepoel moet tijd toegeven op steile stroken van Zoncolan, ritzege voor verrassende aanvaller Lorenzo Fortunato

Lorenzo Fortunato (EOLO-Kemota) heeft de veertiende etappe in de Ronde van Italië gewonnen op de flanken van de mythische Monte Zoncolan. De Italiaan bleef als enige over van een lange vlucht en kon op de monsterlijk steile berg de druk vanuit de groep der favorieten weerstaan. Daar moest Remco Evenepoel lossen in de laatste steile drie kilometers, waardoor hij behoorlijk wat tijd verloor. Simon Yates was de enige favoriet die durfde aan te vallen, Egan Bernal (Ineos Grenadiers) de enige die hem kon volgen. De rozetruidager liet in de laatste steile hectometers Yates achter en zette zijn leidersplaats nog maar eens in de verf.