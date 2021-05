Uitzinnige Hooverphonic-gitarist gaat viraal en krijgt zelfs eigen T-shirt

Hooverphonic heeft T-shirts laten drukken waarop hun gitarist met de vinger in de camera wijst. Het beeld komt uit de halve finale waarin België net was afgeroepen als finalist. Raymond Geerts (61), die zo uitzinnig als een kind was, ging daarop viraal op sociale media.

Van alle leden in de Belgische delegatie toonde Raymond zich dinsdagavond het meest enthousiast bij de bekendmaking van de uitslag. Hij vloekte er stevig op los, met een stroom aan f*ck en juichte vertraagd met zijn arm.

“Ik vond vooral Raymond zijn camera-interventie fantastisch”, zei Alex Callier bij de terugkeer in de kleedkamers. Waarop Raymond Geerts aanvulde: “Ik ben dan ook al aan het trainen sinds 1966.” Toen keek hij als zevenjarige voor het eerst naar het Songfestival.

Nu staat Raymond zelf op het podium, en hij geniet er ten volle van. Eerder had hij al tegenover onze krant verklaard dat hij dit een once in a lifetime-ervaring vindt.

Geïnspireerd door de geestige reacties op sociale media kwam Hooverphonic-frontman Alex Callier op het idee om het beeld van zijn enthousiaste kompaan te laten drukken op T-shirts. De vermelding van “Cash” verwijst naar de meest markante zin uit de liedjestekst van The wrong place: “Don’t you ever dare to wear my Johnny Cash T-shirt.” Waag het nooit om mijn Johnny Cash-T-shirt te dragen, dus.

Het ontwerp van de T-shirt. — © if

Stylist Tom Eerebout, verantwoordelijk voor de kleding van Hooverphonic op het Songfestival, ging daarop in Nederland op zoek naar een fabrikant die last minute het ontwerp kon laten drukken. Net op tijd kwam de lading T-shirts aan, waarmee alle leden van de Belgische delegatie nu rondlopen.

De Belgische delegatie. — © if

Hooverphonic treedt zaterdag als vierde van 26 deelnemers op in de finale van het Songfestival. Dat doen ze uiteraard in hun styling van afgelopen dinsdag. De T-shirts houden ze voor de backstage. De groep mikt op een plek in de top 5.