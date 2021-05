Stille mars voor Conings met 150-tal deelnemers probleemloos verlopen, komende dagen nog marsen gepland

De steunmars in Maasmechelen voor Jürgen Conings, waarvoor via Facebook en Telegram een oproep was gedaan, mag zaterdag niet doorgaan zoals gepland door de organisatoren. Tegen 15 uur vertrok een 150-tal betogers vanop een alternatieve vertrekplaats. De mars verliep zonder incidenten. Ook de komende dagen zouden er ‘stille marsen’ georganiseerd worden.

Op de Facebookpagina ‘Als 1 achter Jürgen’ werd opgeroepen om vandaag om 14 uur in Maasmechelen een steunmars te houden voor de voortvluchtige militair en terreurverdachte Jürgen Coninx. Het was de bedoeling om te vertrekken aan de carpoolparking aan de E314. Van daaruit wilden de betogers te voet door het centrum van Maasmechelen trekken, naar de Salamander, de toegang tot de Mechelse Heide van het Nationaal Park van waaruit de zoekacties naar Coninx nu al dagenlang gecoördineerd worden.

LIVE. Zoektocht in Nationaal Park stopgezet

© Jeffrey Gaens

Dat zag burgemeester Raf Terwingen (CD&V) echter niet zitten. “Er is geen aanvraag ingediend. We gaan de deelnemers opvangen aan de carpoolparking bij de E314 en dan door de politie laten begeleiden tot op een oud voetbalplein. Dan is het daar mogelijk een kleine lus te stappen. Van aan het oude voetbalplein mogen ze wandelen tot aan de barricade met Friese ruiters op de Steenweg naar As. Vandaar moeten ze dan terugkeren. Dit kan alleen als het coronaproof gebeurt.” Terwingen benadrukte ook dat dit nog maar eens een extra belasting betekent voor de lokale politiediensten.

Op de carpoolparking wachtten twee politievoertuigen mogelijke deelnemers op. Door de onduidelijkheid over de nieuwe startplaats daagden de deelnemers echter verspreid op. Daarom werd in samenspraak tussen organisatoren en politie besloten het startuur te verlaten naar 15 uur. Tegen dan hadden een 150-tal deelnemers zich verzameld en ging de mars van start.

De deelnemers dragen onder meer een bord mee met daarop ‘No license to kill’ en ‘Als 1 achter Jürgen’. Er lopen ook kinderen mee in de mars. Bij de manifestanten klinken veel sympathiebetuigingen voor de extremistische militair en terreurverdachte, en verwijten naar zogezegd “liegende media” en “corrupte politici”.

Nog marsen

Rond 15u35, na een goed uur wandelen, is de stille mars in Maasmechelen geëindigd. Er deden zich geen noemenswaardige incidenten voor. “We blikken tevreden terug”, zegt Achille Chernouh, een van de drijvende krachten. “Onze boodschap was duidelijk: we wilden Jürgen en zijn familie steunen. Hij heeft z’n verantwoordelijkheid genomen om een probleem dat elke militair kent aan te kaarten. Er is veel te weinig steun voor militairen na een missie.”

Intussen doen er op sociale media berichten de ronde om ook morgen en maandag te gaan betogen voor Jürgen Conings. Daarvoor zou volgens de organisatoren ook een toelating gegeven zijn door het stadsbestuur, op voorwaarde dat vandaag alles vlot verloopt.

© Jeffrey Gaens