Tweede ritzege Ethan Hayter in Ruta del Sol, Colombiaan Miguel Angel Lopez steekt eindzege op zak

De slotetappe van de Ruta del Sol is gewonnen door de jonge Brit Ethan Hayter (Team Sky). Hij haalde het in de spurt van een uitgedunde kopgroep. De eindzege is voor de Colombiaan Miguel Angel Lopez (Team Astana).

Hayter won eerder al de tweede etappe en voegde daar nu ook de slotetappe aan toe. Al zag het daar in de spurt niet naar uit. Daryl Impey (Israël Start-Up Nation) en Robert Stannard (Team BikeExchange) leken voor de zege te spurten maar raakten elkaar in volle spurt. Beide renners kwamen ten val waardoor Hayter alsnog als eerste over de finish kwam. Philip Walsleben (Alpecin-Fenix) finishte als tweede.

Onze landgenoot Julian Mertens (Sport Vlaanderen Baloise) maakte deel uit van een vroege vlucht die de etappe kleurde. (gvdl)