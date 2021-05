Het lot van Hooverphonic en België op het Eurovisiesongfestival ligt zaterdagavond in handen van Geike Arnaert. Of correcter: in haar stem. “De song en Geikes performance moeten het nu doen”, zegt frontman Alex Callier. Aan de voorbereiding zal het alleszins niet liggen. En daar kwam behoorlijk wat wodka aan te pas.