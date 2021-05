Unieke Belgische roeiprestatie: Vyvey-Colpaert en Brys-Van Zandweghe stoten in de lichte dubbeltwee door tot de World Cup finale

De tweede wedstrijddag van de World Cup II editie in het Zwitserse Luzern zal zonder meer in de annalen van de Belgische roeisport in het vet genoteerd worden. Niet minder dan twee teams slaagden erin om in de lichte dubbeltwee door te stoten tot de World Cup finale.

Tibo Vyvey (20) en Marlon Colpaert (21) , vorig jaar Europees Beloften kampioen in de lichte dubbeltwee, sloten hun halve finalerace als derde af en pakten in het zog van de Duitse vice -Europese kampioenen Rommelmann-Osborne en van de Italiaanse vice - wereldkampioenen Oppo-Ruta dat fel begeerd derde finaleticket. De talentvolle jonge Belgen dienden daarmee vooral de Poolse Olympiërs Kowalski-Mikolajczewski, 6de op het WK 2019, een geweldige mentale opdoffer toe. Vijf minuten later finishten Tim Brys (28) en Niels Van Zandweghe (25) tweede in hun halve finalerace na de Ierse wereldkampioenen Mc Carthy – O’Donovan. De Belgische olympische deelnemers hielden nog net de Noren Brun-Strandli , 4de op het WK 2019, achter zich. Tim en Niels mogen dus morgen om 12.44 uur samen met hun West-Vlaamse teamgenoten Tibo Vyvey en Marlon Colpaert in de lichte dubbeltwee aan de slag in de medaillerace van de World Cup II editie.

Lichtgewicht mannen.

Dubbeltwee: 12 teams, twee halve finaleraces, eerste drie plaatsen zich voor de A-finale, andere teams varen de B-finale.

Eerste halve finalerace:

1. Rommelmann – Osborne (Dui) 6:38.52

2. Ruta – Oppo (Ita) 6:39.59

3. COLPAERT – VYVEY (BEL) 6:46.83

4. Struzina – Ahumada Ireland (Zwi) 6:48.85

5. Kowalski – Mikolajczewski (Pol) 6:58.84

6. Abaroa – Sanhueza Rojas (Chi)

Marlon Colpaert (KRSN Oostende) en Tibo Vyvey (KR Brugge) klokten de 6de tijd en plaatsen zich voor de A-finale.

Tweede halve finalerace:

1. Mc Carthy – O’Donovan (Ier) 6:36.95

2. VAN ZANDWEGHE – BRYS (BEL) 6:41.19

3. Brun – Strandli (Noo) 6:42.94

4. Liu – Heese (USA) 6:53.18

5. Fraga – Costa (Por) 6 :56.71

6. Chen – Li (Chn) 6 :58.03

Niels Van Zandweghe (Brugse TR) en Tim Brys (KR Club Gent) klokten de 4de tijd en plaatsen zich voor de A-finale.

Seniores mannen.

Skiff: 12 skiffeurs: twee halve finaleraces, eerste drie plaatsen zich voor de A-finale, de andere skiffeurs varen de B-finale.

Eerste halve finalerace:

1. Kjell Borgh (Noo) 7:23.11

2. Mindaugas Griskonis (Lit) 7:25.02

3. Saulas Ritter (Lit) 7:27.66

4. Stefanos Ntouskos (Gri) 7:40.96

5. Pilip Pavukou (WRu) 7:51.72

6. TRISTAN VANDENBUSSCHE (BEL) 7:57.87

Tristan Vandenbussche (Brugse TR) klokte de 12de tijd en plaatst zich voor de B-finale. (William Defraigne)