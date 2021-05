Generaal waarschuwt militairen: “‘Shitshow’, maar misplaatste steun gaat dit niet verbeteren”

Thys reageerde zaterdagvoormiddag op de groeiende sympathie voor Jürgen Conings. Op sociale media werden verschillende groepen aangemaakt om de militair te steunen en vandaag werd er zelfs een stille mars gepland. “Ik zie met lede ogen aan dat ook militairen zich scharen achter de steuncampagnes. Wat ook zijn staat van dienst is, hij heeft met zijn gedrag en actie zijn eed van militair gebroken. Hij heeft de waarden van de organisatie volledig overboord gegooid”, klinkt het.

“Niets, maar dan ook niets kunnen zijn daden vergoelijken. Laat u dus niet meeslepen door uw, soms terechte, frustratie. Zoals de CHOD (Chef defensie, red.) zei in zijn boodschap gisteren, dit gedrag heeft geen plaats in onze organisatie en onze maatschappij”, schrijft hij op Twitter.

Hij vraagt ook aan zijn militairen om geen “volger te zijn” maar “na te denken over onze waarden”. “Voor zij die de vergelijking maken met Rambo of Robin Hood: “Dit is gene cinema!”. Ik heb trouwens beide films anders begrepen en kan me niet inbeelden welke “heldenrol” hij zou kunnen spelen.”

Ook zegt Thys dat het over misplaatste steun gaat, en het de situatie niet zal verbeteren. “We zitten dus in een ‘shitshow’, dat is zeker. Maar misplaatste steun gaat dit niet verbeteren. En voor zij die denken dat racisme en doodsbedreigingen toch een plaats hebben bij ons. Sorry, you are wrong!Completely wrong!”, klinkt het nog.

(lto)