Familie overleden man doet emotionele oproep: “Stop met steunbetuigingen in naam van onze Jurgen”

Mortsel

“Stop met het delen van de Team Jurgen-banner om de ex-militair te steunen”, smeekt Sarah Meinen. De banner met Team Jurgen was bedoeld voor haar man Jurgen Meinen, die anderhalf jaar geleden overleed aan longkanker. Tot grote schrik van de nabestaanden circuleert dezelfde banner nu op Facebook om steun te betuigen aan ex-militair Jürgen Conings die nog steeds spoorloos is. “Verwijder het bericht, want het doet heel veel pijn”