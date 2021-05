Diepenbeek

Het Pinksterweekend wordt door Infrabel gebruikt om flink door te werken aan het wegwerken van de 7 overwegen op spoorlijn 34 tussen Hasselt en Bilzen in Diepenbeek. Opmerkelijk daarbij is dat de enorme bekasting rond de nieuwe brug in de Waardestraat afgebroken is. Tot tevredenheid van de buren.