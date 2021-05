EK zwemmen: Louis Croenen naar halve finale, overige landgenoten niet door reeksen

Op het EK zwemmen langebaan in de Hongaarse hoofdstad Boedapest kwamen heel wat landgenoten aan het werk. Enkel Louis Croenen kon zich plaatsen voor de halve finale.

Jade Smits en Marion Grégoire werden uitgeschakeld in de reeksen van de 200 meter rugslag. Smits eindigde in de eerste van vier reeksen als derde in 2:18.34, goed voor de 30ste tijd op 35. Grégoire finishte in de derde reeks als negende en laatste in 2:17.60, de 29ste chrono. De Italiaanse Margherita Panziera, winnares van de slotreeks, stootte met 2:08.52 als snelste door naar de halve finales.

Jasper Aerents en Sebastien De Meulemeester slaagden er niet in zich te kwalificeren voor de halve finales van de 50 meter vrije slag. Aerents eindigde in de vierde van acht reeksen als derde in 22.80, op 43 honderdsten van de Noor Nicholas Lia. Hij werd daarmee gedeeld 38e op 69 deelnemers. De Meulemeester tikte in de derde reeks eveneens als derde aan in 22”91, 40 honderdsten na de Serviër Nikola Acin. Daarmee strandde hij op plaats 43. De Nederlander Thom de Boer stootte met 21.76 als primus door naar de halve finales.

Kimberly Buys en Roos Vanotterdijk konden zich niet plaatsen voor de halve finales van de 50 meter vlinderslag. Buys werd in de vierde van zes reeksen gedeeld achtste in 26.93, op 1”02 van de Deense Jeanette Ottesen. Het leverde haar een gedeelde 29ste plaats op (op 49 deelneemsters).

Vanotterdijk, pas 16, tikte in de zesde en laatste reeks als negende en traagste aan in 27.41, op 2”11 van de Française Melanie Hénique. Daarmee eindigde ze op een gedeelde 34ste plaats. Hénique tekende met 25.30 voor de snelste chrono in de reeksen.

Louis Croenen plaatste zich wel voor de halve finales van de 100 meter vlinderslag. Croenen eindigde in de zesde en voorlaatste reeks als vijfde in 52”06, op 0”57 van de Zwitser Noé Ponti. Daarmee bleef hij slechts zes honderdsten boven het Belgische record (52”00) dat hij vorige maand zwom in het Nederlandse Eindhoven. De 27-jarige Croenen, die eerder zesde werd in de finale van de 200m vlinder, zette de veertiende tijd neer van de 63 deelnemers. De Hongaar Kristof Milak toonde zich met 50”64 duidelijk de snelste. De Bulgaar Josif Miladinov volgt als nummer twee op 78 honderdsten. Croenen zwemt zijn halve finale vanavond. (belga)