World Athletics zet licht op groen voor 23 Russen

De internationale atletiekfederatie World Athletics heeft 23 Russen zaterdag de toestemming gegeven om als neutrale atleten aan te treden in 2021. Ze voldoen aan alle criteria om te worden toegelaten tijdens internationale competities. Daarmee hebben nu al 27 Russische atleten startrecht verkregen, twee aanvragen zijn geweigerd.

Sinds midden maart kunnen Russische sporters een aanvraag indienen om als neutrale atleten te mogen deelnemen aan internationale wedstrijden. Na de schorsing van de Russische atletiekbond in november 2015 wegens een staatsgestuurd dopingprogramma moet dit aan zuivere atleten de kans bieden uit te komen op internationaal niveau. Niettemin zullen er maximum tien Russische atleten mogen deelnemen aan de Olympische Spelen in Tokio, die op 23 juli beginnen. Het is aan de Russische federatie, die nog steeds geschorst is, om die selectie te maken. (belga)