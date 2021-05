Vergroening dorpscentra gestart

De gemeente is gestart met de vergroening van haar dorpscentra. Als eerste kerkdorp komt het Lozen aan de beurt. Daar voorziet men op het Kerkplein een bomen bak en ook zitbanken. Dit project kadert in de vergroening van de vier Bocholtse kerkdorpen.

Het kerkplein van Lozen is vandaag een grote stenen vlakte die als parkeerplaats dienst doet. Dus niet aantrekkelijk als ontmoetingsplein. “Met de inplanting van een groenoase in een bomen bak moet dit veranderen. Het effect wordt in het najaar nog versterkt wanneer het kerkplein omzoomd zal worden met bomen en hagen,” verduidelijkt schepen van openbare werken, Erik Vanmierlo (Samen).

De vergroening van het plein moet het centrum van Lozen een gezellig, groen accent geven. “In de boom bak planten we een processierupsveilige moeras eik en een Japanse notenboom. De bomen bak wordt verder afgewerkt met aangepast groen en zitbanken die uitnodigen als ontmoetingsplek. Rond de boom bak voorzien we een aantal parkeerplaatsen en voor de veiligheid voeren we één richtingsverkeer in op het kerkplein.” Het plein verliest zo wel een beetje aan parkeerruimte. “Café ‘De Leemskuil’ kan nu haar terras perfect uitbreiden in functie van de Covid-maatregelen. De jaarlijkse kermis van Lozen en andere lokale activiteiten blijven mogelijk,” besluit Erik Vanmierlo. RDr