In de week van 14 juni zullen 70 procent van alle volwassen Vlamingen een eerste prik van het coronavaccin hebben gekregen. Twee weken later – als die eerste prik ook de nodige antistoffen heeft opgewekt – zouden we dan kunnen spreken van groepsimmuniteit. Zouden, want door de besmettelijkere varianten moet de lat nog wat hoger dan oorspronkelijk gedacht.