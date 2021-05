Egbert Lachaert: “Vlaams Belang moet steun Jürgen Conings veroordelen”

“Het is niet moeilijk dat mensen die het kanaal van Dries Van Langenhove volgen daarvan geradicaliseerd geraken. Vlaams Belang heeft een verantwoordelijkheid in deze”, stelt Lachaert. Hij veroordeelt ook de steun die Conings krijgt op sociale media. “Dit soort steun is niet aanvaardbaar. En het is ook aan Vlaams Belang en Tom Van Grieken om dit te zeggen, want het zijn hun volgers die dit doen.”

Lachaert wil dus dat Van Grieken een signaal stuurt naar zijn achterban. “Maar dat doet hij niet.” Volgens Lachaert geeft Vlaams Belang zo een “boost” aan polarisatie en radicalisering in de samenleving.

LEES OOK. Leden Facebook-fanclub roepen op tot stille mars voor Conings