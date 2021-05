Woonkwaliteit verbeteren

De verhuurder-eigenaars krijgen eerst een waarschuwing wanneer een huurwoning niet conform de woningkwaliteit blijkt te zijn. Met de invoering van deze waarschuwingsprocedure speelt de gemeente een bemiddelende rol. “Een waarschuwing is vaak voldoende om tot actie over te gaan”, aldus burgemeester Ceyssens.

Op advies van de Intergemeentelijke Samenwerking Woonbeleid GAOZ test het gemeentebestuur de waarschuwingsprocedure één jaar uit. Er zijn ook voorwaarden aan de procedure verbonden. De eigenaar krijgt één maand tijd om de herstellingen uit te voeren en de nieuwe controle gebeurt binnen drie maanden na de initiële klacht.

Met het Optimalisatiedecreet werd ook een nieuw systeem ingevoerd om te bepalen of een woning ongeschikt of onbewoonbaar is. Zodra een woninghuurklacht binnenkomt, voert de lokale handhaver van het IGS Woonbeleid GAOZ een woningonderzoek uit, maakt een verslag op basis van drie categorieën, gaande van kleine gebreken tot ernstige situaties en mensonwaardige levensomstandigheden.

“Dankzij deze aanpassing moeten we niet meteen de procedure ongeschikt of onbewoonbaarheid bij Wonen Vlaanderen opstarten wanneer een huurwoning niet conform de woningkwaliteit blijkt te zijn,” zegt Ceyssens. Het bedrag van een conformiteitsattest voor verhuur wordt niet aangepast. Oudsbergen kiest ervoor om het huidige bedrag, 62,50 euro, te behouden tot er beslist wordt of zo’n conformiteitsattest verplicht wordt wanneer je een woning wil verhuren. RDr