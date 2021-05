Memphis houdt Golden State uit play-offs NBA

Memphis heeft zich vrijdagavond als laatste team gekwalificeerd voor de eerste ronde van de play-offs in de NBA. De Grizzlies deden dat ten koste van Golden State Warriors.

De Warriors mochten het finaleduel van het play-in toernooi in de Western Conference nochtans thuis in San Francisco afwerken, maar verloren na extra tijd met 112-117.

Sterkhouder bij de bezoekers was Ja Morant met 35 punten. Dat waren er vier minder dan Stephen Curry, de vedette van de Warriors die zijn team evenwel niet kon behoeden voor de uitschakeling.

Memphis staat in de eerste ronde van de play-offs voor een loodzware opdracht. De tegenstander is dan immers titelfavoriet Utah, het sterkste team uit de reguliere competitie. Zondag treffen beide ploegen elkaar een eerste keer in de Vivent Arena in Salt Lake City, de thuishaven van de Jazz.

Na de kwalificatie van Memphis liggen de acht duels in de openingsronde van de play-offs vast. In het Oosten zijn het Philadelphia-Washington, Brooklyn-Boston, Milwaukee-Miami en New York-Atlanta; in het Westen Utah-Memphis, Phoenix-Lakers, Denver-Portland en Clippers-Dallas. Wie het eerst vier keer wint, stoot door. (belga)