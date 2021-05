Antwerp zoekt nieuwe coach, afscheid in schoonheid voor Vercauteren (en co)?

Ook al zijn er geen fans, Antwerp speelt zondag een uitwuifmatch. Het wordt zo goed als zeker de laatste van Frank Vercauteren, want er wordt al uitgekeken naar een nieuwe coach. Ook enkele stafleden en spelers nemen afscheid.

First things first. De inzet van zondag is groot. Antwerp moet Anderlecht kloppen en die derde plaats pakken. Lukt dat niet, dan spreken we van een – qua resultaten – dramatische deelname aan deze Champions’ play-offs.

Nog belangrijker zijn echter de keuzes die na dit weekend worden gemaakt. De leemte die Luciano D’Onofrio heeft gelaten, moet nog altijd worden gevuld. Een nieuwe sportieve baas is dé prioriteit, zo krijgt iedereen in en rond de club te horen. Benieuwd wie Paul Gheysens en zoon Michael, die ook al de nodige contacten gelegd heeft, uit hun hoed toveren. Of lossen ze het toch nog anders op en krijgt bijvoorbeeld algemeen manager Sven Jaecques de sportieve sleutels in handen? Hij heeft al voldoende ervaring opgedaan. Of kan het met een coach naar Engels model?

Om over het lot van Frank Vercauteren (64) te beslissen, hebben ze op de Bosuil alleszins geen nieuwe sportieve baas nodig. Alles wijst er nu al op dat Vercauteren voor zijn laatste wedstrijd als Antwerp-trainer staat. Er is namelijk nog niet onderhandeld over een verlenging, integendeel: er wordt al uitgekeken naar een opvolger. Niet onlogisch, met al die twijfels.

Een afscheid van Vercauteren betekent per definitie een afscheid van José Jeunechamps, zijn assistent. Daarnaast zit het er sowieso ook voor Samir Beloufa – nu al amper nog betrokken – op. Beloufa kwam immers uit de stal van D’Onofrio, net als keeperscoach Vedran Runje, wiens contract ook afloopt. Nico Still, de videoanalist die ook wat veldwerk doet, zou dan weer broer Edward kunnen vervoegen bij Charleroi. Physical coach Peter Catteeuw blijft wel in dienst en ook assistent Rudi Cossey ligt nog onder contract.

Mbokani en Gheysens

Ook zijn er verschillende spelers die Antwerp na zondagavond vaarwel zeggen. Het bestuur kon de aankoopopties van Jordan Lukaku (26) en Felippe Avenatti (28) lichten, maar gezien hun prestaties en hun hoge salaris bij respectievelijk Lazio en Standard was dat niet opportuun. Jérémy Gelin (24) en Maxime Le Marchand (31), die een degelijk seizoen kenden, werden gehuurd zónder optie. Zij kregen nog geen signaal dat de club een inspanning zal doen om hen aan te trekken en gaan ervan uit dat ze gewoon terugkeren naar respectievelijk Rennes en Fulham. Ortwin De Wolf (24), gehuurd van Eupen, mag wél nog hopen op een verlengd verblijf – daar wordt over gepraat.

Of het de laatste match wordt van pakweg Aurélio Buta (24), Martin Hongla (23) en Didier Lamkel Zé (24) is koffiedik kijken. Antwerp ‘beloofde’ de licentiecommissie om een meerwaarde te creëren op de transfers, dus eigenlijk moet het enkele sterkhouders verkopen. Maar afwachten wie en wanneer.

En dan is er nog… Dieumerci Mbokani (35), het eeuwige twijfelgeval op het einde van het seizoen. Zijn contract loopt alweer af, maar u weet het: de Congolese clubtopschutter wil blijven, liefst nog twee jaar. En goed nieuws is mogelijk in de maak, want hij sprak intussen met voorzitter Gheysens en die staat positief tegenover een nieuwe verbintenis. Dus de fans – thuis voor de buis – hoeven Dieu vooralsnog niet uit te wuiven. (dvd/dige)