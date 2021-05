Toulouse heeft vrijdag in de halve finales van de play-offs voor promotie Grenoble verslagen met 3-0. De club uit het zuiden van Frankrijk mag nu in twee duels met de 18e uit de Ligue 1 strijden voor de promotie naar de hoogste klasse. Bij Toulouse stonden Genk-huurling Sébastien Dewaest en Brecht Dejaegere in de basis, bij Grenoble viel David Henen tien minuten voor tijd in.